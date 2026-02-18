Forlì. Giardino Gio, si cerca un gestore per la stagione 2026

Forlì
Il Giardino Gio in corso della Repubblica
Il Giardino Gio in corso della Repubblica

Il Comune ha ufficialmente aperto la caccia a un gestore per il “Giardino Gio”, l’area di pertinenza dell’ex Hotel della Città, con l’ambizione di trasformarlo in un centro di intrattenimento culturale urbano aperto e inclusivo dopo l’esperienza della scorsa estate. Non si tratta solo di una concessione di spazi, ma di una vera e propria scommessa sulla rivitalizzazione urbana. L’Amministrazione punta a creare un luogo vissuto quotidianamente, capace di attrarre soprattutto le nuove generazioni e la numerosa popolazione universitaria, facendo rete con le attività economiche del vicinato. Il progetto avrà una durata sperimentale di un anno, con inizio previsto per aprile 2026. «Dopo la recente riqualificazione e i numerosi eventi di cultura, musica e intrattenimento promossi e realizzati la scorsa estate, il Giardino Gio si conferma un luogo di incontro e socializzazione importante del nostro centro storico - afferma il sindaco Gian Luca Zattini -. La ricerca di un gestore nasce dalla volontà di rafforzare la vocazione e le potenzialità di un luogo iconico di Forlì, per farlo vivere tutto l’anno e renderlo un presidio di legalità nel cuore di corso della Repubblica». Per agevolare l’avvio delle attività, il Comune ha previsto importanti forme di sostegno indiretto: il soggetto che si aggiudicherà la gestione potrà beneficiare dell’erogazione gratuita dell’energia elettrica e dell’esenzione dai costi per la fornitura dei contenitori e il ritiro dei rifiuti. Il bando è rivolto al mondo del non-profit e dell’associazionismo. Possono presentare domanda: enti del Terzo Settore iscritti al Runts; imprese sociali con sede nella provincia di Forlì-Cesena e associazioni, fondazioni e comitati (anche non iscritti al Runts) formalmente costituiti e senza scopo di lucro, radicati sul territorio provinciale. Chi prenderà le redini del Giardino Gio dovrà farsi carico di un impegno a 360 gradi. Dalla presentazione delle pratiche amministrative (Scia e impatto acustico) alla copertura dei costi Siae e dei compensi per gli artisti, fino alla vigilanza e alla sicurezza. Tra i requisiti chiave figurano anche la pulizia costante dell’area, la promozione di un calendario di eventi e la stipula di un’assicurazione per la responsabilità civile. L’obiettivo finale resta la creazione di sinergie: il futuro gestore dovrà essere un “motore” capace di attivare collaborazioni con le altre realtà del territorio. I soggetti interessati hanno tempo fino al 23 marzo 2026 per inviare la propria manifestazione di interesse.

