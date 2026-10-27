Forlì, Gianluca Pini diffida Salvini per il nuovo simbolo della Lega

Per la Lega si apre un nuovo fronte giudiziario, come riportato da Repubblica. Al centro della contesa c’è la nuova denominazione del partito, “Lega Italia Federale”, che riprende il simbolo del 1993 depositato da Umberto Bossi per lo sbarco nel centrosud. Se la scritta è diversa, il celebre Alberto da Giussano resta lo stesso. La proprietà di quel simbolo appartiene alla Lega Nord per l’Indipendenza per la Padania, il vecchio “guscio” oggi commissariato da Matteo Salvini attraverso Igor Iezzi. Nelle ultime ore, l’ex parlamentare forlivese Gianluca Pini – in qualità di iscritto e promotore di un comitato per il congresso del partito originario – ha inviato una diffida formale al commissario per bloccare l’utilizzo della denominazione