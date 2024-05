Forlì. Gian Luca Zattini presenta il suo programma elettorale: “L’alluvione è il nostro metro di paragone ma anche il punto di partenza”

Pnrr, famiglia e natalità, sicurezza del territorio e completamento del percorso universitario di Medicina ma anche del Polo aeronautico sono i temi al centro del programma elettorale del sindaco uscente Gian Luca Zattini. “Mi propongo per la continuità, insieme ad una compagine politica unita e che in questi 5 anni mi ha sempre sostenuto in quanto hanno individuato in me il punto di coesione - afferma il candidato del centrodestra e primo cittadino -. Visto cosa ci è successo un anno fa, bisogna stare attenti a come mettere in sicurezza il territorio: l’alluvione è il nostro metro di paragone ma anche il punto di partenza. All’interno di Romagna Next, inoltre, abbiamo condiviso insieme ai Comuni aderenti l’ipotesi di una nuova diga visto la fragilità dell’apporto idrico con cui abbiamo dovuto fare i conti diverse volte negli ultimi anni. Non so se dall’altra parte se lo sono chiesti, visto che i maggiori nemici degli invasi sono proprio i Verdi che sono in coalizione con Graziano Rinaldini. Infine, porteremo a compimento il Pug con lo scopo di rigenerare senza consumare suolo”. L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola domani