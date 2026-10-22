Forlì, Generation Z annuncia la protesta, Forza Nuova si mobilita e il Pd accusa: “Chi è stato condannato per devastazione fa un presidio contro i violenti”

La “Protesta Generation Z Forlì” annunciata sui social per sabato prossimo tiene la politica sul chi va là. Anche perché Forza Nuova ha annunciato che sarà presente in piazza per vigilare con un presidio e il Partito democratico forlivese non ci sta. “Non accettiamo lezioni da chi la violenza l’ha praticata e rivendicata”, punta il dito il segretario territoriale Enrico Monti. Fn si presenta in città come “garante dell’ordine”, ma il suo segretario nazionale, Roberto Fiore, “è stato condannato in primo grado e in appello a otto anni e sei mesi per l’assalto alla sede nazionale della Cgil del 9 ottobre 2021”. Per cui è “difficile - continua il dem - prendere sul serio un ‘presidio contro i violenti’ guidato da chi è a processo, e già condannato in due gradi di giudizio, per devastazione”.

Inoltre il presidio di Forza nuova “non è un’iniziativa civica, ma una vetrina politica. Sabato a Forlì sarà l’anteprima del corteo di domenica a Predappio per l’anniversario della Marcia su Roma”. Da qui l’auspicio che la giornata di sabato si svolga “con la massima attenzione e senza provocazioni, e che Forlì non diventi il palcoscenico di chi cerca visibilità sulle tensioni”.