Forlì, “Garage sale”: mercato all’aperto in via Giorgio Regnoli

Via Giorgio Regnoli ospita nuovamente l’iniziativa “Garage Sale” trasformandosi in un mercatino all’aperto che offre libri, vestiti e oggettistica selezionati con cura. Sabato, dalle 14.30 alle 19, i cittadini avranno la possibilità di passeggiare tra le numerose bancarelle, oppure fare tappa nelle varie attività e botteghe della via che rimarranno aperte per l’evento. «Si tratta di un’occasione per vivere la strada in maniera condivisa – spiega Raffaella Orazi dell’associazione Regnoli41 – e per riscoprire il valore delle cose, del tempo e delle relazioni. Il Garage Sale cresce grazie alla partecipazione di chi la strada la abita, la attraversa ogni giorno e la frequenta durante la settimana e in questi incontri». L’invito è dunque aperto a chi ha voglia di trascorrere un momento di convivialità all’aria aperta, curiosando e riscoprendo il piacere semplice di vivere il centro storico. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Forlì e si inserisce in un calendario di appuntamenti mensili che accompagnano la vita della strada durante tutto il corso dell’anno .