Forlì, Galleria Vittoria pronta entro la primavera del 2025

Entro la primavera del 2025 si concluderanno le lavorazioni per la riqualificazione di Galleria Vittoria. Lo annuncia il Comune di Forlì in una nota.

Il maxi cantiere, dal valore complessivo di circa 6 milioni, si colloca a ridosso del centro storico e prevede il recupero di oltre 100 posti auto interrati, l’incremento degli spazi verdi, l’eliminazione delle barriere architettoniche e un nuovo sistema di illuminazione a basso consumo energetico.

“I lavori procedono spediti - dichiarano il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessore Vittorio Cicognani, che nei giorni scorsi hanno effettuato un sopralluogo e incontrato la Direzione dei lavori - l’autorimessa è stata interamente ripulita, gli intonaci sono stati consolidati con materiale ignifugo ed è a buon punto la costruzione di un vano scala con ascensore, biglietteria automatica e bagni pubblici. La pavimentazione in resina sarà caratterizzata da un sistema di orientamento a terra colorato. Gli stalli, più di 100 compresi quelli per la ricarica delle auto elettriche, i disabili e le donne in gravidanza, saranno tutti videosorvegliati. Tra l’area esterna e quella interrata, infatti, sono previste più di 20 telecamere. Il controllo degli accessi sarà automatizzato con lettura della targa in entrata e in uscita.”