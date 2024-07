Forlì, G7 della cultura: raccolta firme per la pace

Sono già 500 le firme raccolte e depositate in Comune a sostegno della petizione contro la guerra, in vista della seduta del G7 a Forlì del 10 luglio prossimo. Com’è noto, la città mercuriale ospiterà un concerto dell’orchestra sinfonica dei Conservatori italiani a San Mercuriale alle 19 al quale presenzierà il gruppo dei 7 paesi più industrializzati del mondo. In vista dell’evento, che blinderà la città, un gruppo di associazioni ha promosso una raccolta di firme contro la guerra. L’appello, proposto dall’associazione “Ri-Evoluzione aps” e da altri gruppi organizzati del territorio, prevede che “La comunità di Forlì ripudia la guerra e per preservare la dignità dell’essere umano, vi chiede di avviare reali trattative di pace. A questo intento dedica un minuto di silenzio”. I firmatari si rivolgono alle istituzioni e all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gian Luca Zattini, perché intercedano presso i Capi di Governo che giungeranno a Forlì da tutto il mondo, per fermare i conflitti in atto, soprattutto in Ucraina e in Palestina, anche in attuazione dell’articolo 11 della Costituzione Italiana e in ascolto dei ripetuti appelli alla pace di papa Francesco.