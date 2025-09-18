Forlì, “Futura memoria”: tornano le camminate storiche e culturali

Presentata in conferenza stampa la terza edizione di “Futura memoria”, camminate storico-socio-culturali alla scoperta di luoghi più rappresentativi e segreti del centro storico di Forlì, a cura delle associazioni culturali Metropolis e Teatro delle Forchette.

Hanno illustrato l’iniziativa Marco Colonna, presidente di Metropolis, Antonio Sotgia, presidente del Teatro delle Forchette, e Massimo Monti, socio Metropolis.

Ha portato i saluti dell’amministrazione comunale – che ha concesso il patrocinio - Vincenzo Bongiorno, vicesindaco e assessore alla Cultura e al Centro Storico.

La rassegna è aperta alla partecipazione libera e gratuita del pubblico e si svolgerà in tre date: il 20 settembre 2025, il 25 settembre 2025 e il 2 ottobre 2025, con partenza il primo alle ore 15.30 e gli altri alle ore 18,00 e piccolo concerto finale alle ore 19 del terzo incontro a cura del gruppo RaveBone Quartet.

Il ritrovo del primo appuntamento prevede la partenza dall’ex Collegio Aeronautico, con direzione Mosaici del Volo.

La partenza del secondo incontro è da piazza Duomo con direzione Chiesa San Biagio.

Infine, il terzo incontro prevede il ritrovo dei cittadini da piazzale Ravaldino, con direzione Rocca di Caterina.

Gli incontri saranno introdotti dal giornalista e scrittore Marco Colonna e a seguire l’illustrazione dei luoghi a cura dei professori Mario La Piano e Umberto Pasqui, componenti del direttivo dell’associazione culturale Metropolis

L’iniziativa “Futura memoria” è gratuita e aperta al pubblico, con rinvio di settimana in settimana in caso di condizioni meteo avverse.