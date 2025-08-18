Forlì, furto, spaccio e guida in stato di ebbrezza: 5 denunce dei Carabinieri

Nello scorso fine settimana, i Carabinieri di Forlì hanno denunciato tre automobilisti – di cui una donna - per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena e, in due casi, il veicolo è stato sottoposto al fermo amministrativo.

Denunciato un uomo per furto aggravato di generi alimentari all’interno di un supermercato cittadino. Infine, denunciato un giovane per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio” poiché, durante il controllo, veniva trovato in possesso di hashish suddivisa in singole dosi, pronte per lo spaccio. Quanto rinvenuto è stato sottoposto al vincolo del sequestro penale.