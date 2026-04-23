Forlì, furto notturno in pizzeria

Colpo notturno alla Pizzeria Al Foro di via Ravegnana 187/A, proprio davanti all’ingresso del Foro Boario di Forlì. Ignoti sono riusciti a entrare nel locale nel corso della notte e a rubare il fondocassa e un telefono cellulare. Il bottino sarebbe di circa 400 euro, oltre al valore del telefono. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo per i rilievi del caso.

L’assalto sarebbe avvenuto dopo la chiusura, poco dopo la mezzanotte. Il malvivente sarebbe riuscito a forzare una parte della vetrata d’ingresso, guadagnandosi l’accesso all’interno del locale; qui ha poi scassinato la cassa, riuscendo a rubare il denaro contante lasciato come fondocassa, oltre a portare via un cellulare.

Dopo l’intervento notturno, anche ieri mattina i Carabinieri della Sezione Operativa erano alla ricerca di impronte o prove per risalire all’autore che, tuttavia, sarebbe già stato individuato: si tratterebbe di una persona nota alle forze dell’ordine per una serie di reati contro il patrimonio. L’uomo si sarebbe infatti già reso protagonista di alcuni furti in altri esercizi commerciali del centro storico; è probabile che nelle prossime ore venga denunciato all’autorità giudiziaria.