Forlì, furto negli spogliatoi del Forlì: razziati soldi e telefonini

Secondo furto nel giro di pochi giorni all’interno degli spogliatoi del Forlì Calcio. E questa volta non sono state sottratte le magliette da gioco, ma soldi e telefonini dei giocatori mentre la squadra si stava allenando. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia che hanno visionato le telecamere che puntano sul vialetto di accesso agli spogliatoi per cercare elementi utili a scoprire gli autori. Se nella notte tra venerdì e sabato erano state le maglie da gioco sistemate nello spogliatoio alla vigilia della partita contro il Bra che si è giocata allo stadio “Morgagni”, in questa occasione i ladri sono stati molto più audaci. Il primo colpo, infatti, è avvenuto di notte e l’ipotesi più probabile, non essendo state trovate effrazioni a porte e finestre, è che gli intrusi avessero le chiavi, tanto che la mattina dopo l’ingresso è stato trovato regolarmente chiuso a chiave e solo la sparizione del materiale sportivo ha permesso di scoprire il furto.

Ieri pomeriggio ancora gli spogliatoi dello stadio sono finiti nel mirino, ma questa volte le porte non erano state chiuse perchè durante l’allenamento possono essere utilizzati attrezzi o apparecchiature che sono proprio nelle stanze adiacenti ai corridoi della struttura. Insomma la porta era chiusa, ma non a chiave. Quindi per i malintenzionati la strada è stata ancora più facile, ma anche più fruttuosa, visto che una volta all’interno hanno potuto fare razzia di telefonini e soldi lasciati dai giocatori nei loro abiti e armadietti dopo essersi cambiati per fare l’allenamento pomeridiano. Al rientro l’amara scoperta del furto. Tra i più colpiti Elia Petrelli. Subito è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per raccogliere le testimonianze, anche se nessuno ha visto nulla. Si spera che l’impianto di telecamere interne allo stadio possa aver ripreso qualche movimento sospetto.