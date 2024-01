Forlì, furto all’edicola Garavini

Ladri in azione l’altra notte all’edicola Garavini di via ca’ Rossa. I malviventi hanno forzato una porta posteriore e hanno fatto incetta di tutto il materiale di Pokemon per un valore di un migliaio di euro. Oltre a ingenti danni alla struttura.

«Sono passati dal retro – racconta il titolare Marco Garavini – hanno tagliato la rete della scuola con cui confino, poi hanno rotto tutto. Erano già venuti nel febbraio scorso: in quell’occasione avevo rafforzato la porta posteriore con delle barre. Infatti mi ha detto il fabbro che mi ha sistemato la porta che avranno impiegato più di due ore per aprirla. Hanno preso una sbarra dagli orti comunali adiacenti e hanno fatto leva. La porta è nascosta alla vista della strada e nessuno ha notato nulla. Sicuramente adesso dopo aver rinforzato ancora la porta sarò costretto a mettere telecamere e un impianto sonoro. E’ venuta la polizia e domani (oggi, ndr) andrò a fare denuncia in questura. Naturalmente ho avvertito alcune insegnanti per la rete rotta della scuola, che essendo comunale sarà riparata dal Comune. A febbraio avevano rubato più roba, ma avevano fatto meno danni».