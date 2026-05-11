Forlì, furto al centro commerciale: denunciato un giovane

I Carabinieri di Forlì hanno denunciato a piede libero un giovane, per furto aggravato, per aver sottratto capi di abbigliamento per un valore di alcune centinaia di euro in un centro commerciale cittadino. La refurtiva, recuperata, è stata restituita all’avente diritto;

Denunciato anche un automobilista, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, poiché, sottoposto ad accertamento mediante etilometro, è risultato con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge. La patente di guida è stata ritirata ai fini della successiva sospensione da parte della Prefettura e il veicolo affidato a persona idonea alla guida.

Stesso destino per un giovane, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish, sottoposte a sequestro;

Denunciato infine un altro giovane, per il reato di furto aggravato, per aver asportato alcuni capi di abbigliamento dall’interno di un esercizio commerciale, restituiti all’avente diritto. Nella stessa circostanza, è stato anche denunciato per porto di oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un coltello da cucina con lama di medie dimensioni, sottoposto a sequestro.