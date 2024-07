Forlì, “furti e vandalismi a Bussecchio, serve più sicurezza”: una petizione dei residenti

Il quartiere Bussecchio è flagellato dai furti e invoca una maggiore sicurezza. Giovedì scorso una pec con una petizione di 271 firme è stata inviata da alcuni residenti alle autorità pubbliche (Questura, Prefettura, Carabinieri e Comune di Forlì). L’aumento dei furti e degli episodi di criminalità hanno scosso una zona “che è sempre stata tranquilla, a misura di famiglia - dichiarano i firmatari - ma in questi ultimi anni le cose sono cambiate. Ultimamente si sono verificati numerosi furti nelle abitazioni, soprattutto nel weekend. I residenti sono spaventati perché i furti avvengono soprattutto in prima serata, approfittando di brevi assenze e, in alcune occasioni, i ladri sono entrati nelle abitazioni anche se erano presenti i proprietari. Oltre ai furti nelle abitazioni, nei mesi scorsi, si sono registrati vandalismi e furti nelle automobili parcheggiate sotto casa che sono state ritrovate dai proprietari con i cristalli infranti, anche in pieno giorno”.

“Inoltre - aggiungono i residenti - il parchetto a cui si accede da via Ottaviani e via Orfeo da Bologna è frequentato anche la notte, i cancelli, che dovrebbero essere chiusi dopo una certa ora, vengono addirittura spalancati ed i bagni sono stai più volte vandalizzati. La percezione di insicurezza è ormai costante e mina la serenità delle famiglie che hanno paura ad andare in ferie, ad uscire di casa, anche solo per una cena, e temono che i propri figli, se la sera gironzolano per le strade poco trafficate del quartiere e si fermano a chiacchierare nei numerosi parchetti, possano fare brutti incontri. La comunità chiede di intensificare i controlli e di adottare misure preventive che scoraggino i malintenzionati”.