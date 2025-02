Forlì, fuoristrada con l’auto: feriti madre e figlio 11enne FOTOGALLERY

Una donna 40enne e il figlio 11enne sono rimasti feriti giovedì alle 18 in un incidente che si è verificato sulla via Lughese, a Villafranca. La donna ha perso il controllo dell’auto finendo contro un albero e poi rovesciandosi nella carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere, la Polizia locale e le ambulanze del 118. Madre e figlio sono stati portati in ospedale, per fortuna non in gravi condizioni. La strada è rimasta chiusa per i soccorsi e i rilievi di legge