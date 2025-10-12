Forlì. Fugge all’alt della Polizia e dopo un inseguimento si schianta contro un’altra auto. Arrestato un faentino

Poco dopo le 23 di ieri sera, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare furti e reati predatori, una pattuglia della Polizia di Stato ha intimato l’alt a un’auto per un controllo di routine. Il conducente ha fatto finta di fermarsi, ma subito dopo ha sterzato bruscamente, ha cambiato corsia in viale Bologna e si è dato alla fuga ad alta velocità. Gli agenti delle Volanti si sono immediatamente lanciati all’inseguimento dell’uomo che, dopo circa cento metri, ha perso il controllo del mezzo andando a tamponare violentemente un’altra vettura.

I poliziotti hanno bloccato il fuggitivo e chiamato i soccorsi sanitari. Per fortuna nessuno ha riportato ferite.

Dalle verifiche effettuate è risultato che l’uomo, uno straniero residente nel faentino, aveva numerosi precedenti penali e condanne per furti e lesioni personali, ed era sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Ulteriori accertamenti della Squadra Volante hanno fatto emergere l’esistenza di un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che disponeva la carcerazione per ripetute violazioni delle prescrizioni imposte.

Accompagnato in Questura per gli adempimenti di rito, l’uomo è stato quindi trasferito in carcere per l’esecuzione della pena.