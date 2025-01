Forlì, fuga di gas in via Dragoni

I Vigili del fuoco di Forlì e personale Nbcr (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico) sono intervenuti in via Andrea Dragoni a Forlì alle 14.30 di sabato dopo la segnalazione per un forte odore di gas all’interno di un negozio. I Vigili del fuoco, con la strumentazione in dotazione, escludevano la fuoriuscita dall’interno dell’immobile e, dopo due ore di ricerche nella zona, individuavano la dispersione provenire da uno dei pozzetti ad un centinaio di metri di distanza. In collaborazione con il personale di Hera ed Arpae, si concludevano le operazioni di verifica della sostanza escludendone la pericolosità. Nessuna persona coinvolta. Presente la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.