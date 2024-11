Forlì, fuga di ammoniaca: allarme alla “Gramellini”

Allarme per una fuoriuscita di ammoniaca avvenuta domenica poco prima delle 18 alla ditta “Gramellini” di via Ravegnana, 397. L’allarme ai Vigili del Fuoco è arrivato per diverse segnalazioni di residenti che avevano sentito uno strano odore nell’aria. Sul posto sono intervenuti i mezzi dal Comando provinciale, in testa il camion Nbcr, acronimo che sta per Nucleare batteriologico chimico radiologico, oltre a un mezzo da Forlì e uno da Rocca. Il personale ha provveduto a individuare la perdita e bloccarla all’interno della produzione della ditta, marchio di riferimento per importazione, produzione e distribuzione di specialità alimentari congelate in Italia. L’area indicativamente interessata dalla perdita è stata individuata in 250-300 metri. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita o intossicata secondo una prima ricostruzione.