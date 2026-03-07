Forlì. Fucile con le canne mozzate nascosto nel sottotetto: denunciato

Cercavano droga, hanno trovato anche un fucile con le canne tagliate. È l’esito della perquisizione condotta dai carabinieri della Stazione di San Martino in Strada nell’abitazione di un italiano residente a Forlì, deferito alla Procura della Repubblica per detenzione illegale di arma e alterazione di arma comune da sparo.

La perquisizione antidroga

L’operazione rientra nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il soggetto era già noto alle forze dell’ordine: recentemente deferito per detenzione di sostanze stupefacenti e abituale frequentatore di ambienti legati al traffico di droga. Ritenendo sussistente il fondato motivo che detenesse illegalmente stupefacenti, i militari hanno avviato una perquisizione che si è estesa all’intera abitazione, situata nella campagna forlivese. Nel corso delle ricerche i carabinieri hanno individuato un locale verosimilmente utilizzato per il consumo di sostanze, con strumentazione apposita e sostanze da taglio.

Il fucile nascosto nel sottotetto

Le ricerche nel resto dell’abitazione hanno portato a un ritrovamento ben più grave. Nel sottotetto adibito a deposito, occultato dietro scatole e borsoni, i militari hanno rinvenuto un fucile calibro 16 privo di marca, con le canne visibilmente tagliate, una modifica che, secondo i carabinieri, aveva la verosimile intenzione di renderlo più facilmente occultabile o di aumentarne la capacità offensiva. Nella stessa area è stata trovata anche una cassetta di sicurezza contenente 18 cartucce calibro 7,65.

L’uomo non ha fornito alcuna giustificazione plausibile né sull’arma né sulle munizioni. Entrambe sono state sottoposte a sequestro a disposizione della Procura della Repubblica di Forlì.

Indagini in corso

Il forlivese è stato denunciato per detenzione illegale di arma e alterazione di arma comune da sparo. Su delega della Procura sono in corso accertamenti per stabilire la provenienza del fucile e l’eventuale coinvolgimento dell’uomo in ulteriori episodi delittuosi.