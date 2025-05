Forlì, Francesco Casanova nuovo presidente regionale del Cai

Francesco Casanova è stato eletto nuovo presidente del Club Alpino Italiano Emilia-Romagna. Casanova, romagnolo originario di Rocca San Casciano, raccoglie il testimone da Massimo Bizzarri, avvocato reggiano non rieleggibile per il limite dei due mandati, a cui va il ringraziamento di tutti i soci per il grande lavoro svolto nel corso degli ultimi sei anni. L’elezione di Casanova rappresenta un segno di continuità, garantendo il proseguimento dei progetti avviati e un forte legame con le istituzioni e le strutture centrali del Cai.

Accanto al nuovo Presidente, il Comitato Direttivo (per il triennio ’25-’28) vede Giacomo Visconti Prasca nel ruolo di Vicepresidente, con delega ai rapporti con la CISASATER e il CAI Scuola. Tra i Consiglieri, Elisa Righetti sarà il riferimento per la Commissione Medica TER e la Commissione Escursionismo, oltre a rivestire il ruolo di Segretaria Verbalizzante, Milena Merlo Pich sarà la referente per la Commissione AGTER, il Gruppo Giovani, il Family CAI e la SODAS. Davide Bonzi ricoprirà l’incarico di Tesoriere, Aldo Cantoni curerà i rapporti con la TAM e la Commissione Sentieri e Cartografia. Vito Paticchia, infine, sarà il referente per il Comitato Scientifico e la Commissione Rifugi ed Opere Alpine.