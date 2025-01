Forlì, Forza Italia inaugura “Casa Azzurra” in Piazza Saffi

Si è svolta oggi l’inaugurazione della sede politica di Forza Italia, denominata “Casa Azzurra”, in Piazza Saffi a Forlì. La sede è stata aperta al pubblico come spazio dedicato al confronto, alle attività politiche e alla partecipazione cittadina. All’evento ha partecipato Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, insieme ai consiglieri comunali di Forza Italia Giulia Versari (Capogruppo), Alberto Gentili e Vinicio Pala, oltre ai dirigenti di partito, Giuseppe Petetta, assessore del Comune di Forlì, Barbara Semeraro che coordinerà l’attività di apertura e Daniela Giari di Azzurro donna.

Nel corso dell’inaugurazione, Rosaria Tassinari ha dichiarato: “Casa Azzurra nasce come luogo di dialogo e partecipazione, un punto di riferimento per tutti i cittadini e simpatizzanti che vogliano condividere idee e progetti per il nostro territorio.”

La Casa Azzurra sarà aperta al pubblico a partire da lunedì 3 febbraio con i seguenti orari: lunedì e venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Sabato mattina dalle 10 alle 12. “Invitiamo tutta la cittadinanza a visitare Casa Azzurra e a partecipare alle attività che verranno promosse. La nostra missione è costruire un dialogo costante con il territorio e offrire uno spazio aperto e accogliente”, ha concluso Tassinari.