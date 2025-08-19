Forlì, Forum sull’aerospazio e il Comune punta sul settore

Il mondo dell’aerospazio si dà appuntamento a Forlì, con un evento a cui parteciperanno i protagonisti di industria, università e istituzioni per confrontarsi su temi strategici. Il 29 agosto, all’Istituto Tecnico Aeronautico “Francesco Baracca”, si terrà infatti il Forum Aerospaziale 2025. Tanti gli argomenti che verranno trattati tra i quali i materiali avanzati per l’aerospazio e la diffusione della conoscenza, delle competenze e delle innovazioni tecnologiche verso i settori nautico e automotive. Un evento organizzato da Euroavia Forlì-Bologna in collaborazione con il Tecnopolo Forlì-Cesena e il progetto Mae, con il patrocinio della Camera di commercio della Romagna. “Puntiamo molto sull’ambito aeronautico e spaziale - sottolinea l’assessora Paola Casara - . Il nostro territorio si distingue a livello nazionale anche per la presenza di una filiera e di eccellenze formative uniche nel settore. Anche questa sarà un’occasione per parlare di questo ambito a conferma del fatto che Forlì, anche quest’anno, si conferma luogo di incontro tra tante aziende e protagonisti del comparto. Ci riempie di orgoglio il fatto che sia stata scelta Forlì per l’organizzazione di questo evento”. “La fiera nasce con l’obiettivo di favorire il dialogo e la sinergia tra i diversi attori presenti sul territorio - spiega Francesco Rapuano, presidente Euroavia Forlì-Bologna - , con l’ambizione di contribuire tra gli sforzi esistenti e incoraggiare le aziende locali a investire e svilupparsi nel settore aerospaziale”. Un evento che si inserisce nel contesto dell’Airbus Sloshing Rocket Workshop, competizione internazionale che vedrà la partecipazione di 30 studenti internazionali.Durante la mattinata si svolgerà una tavola rotonda alla quale prenderanno parte rappresentanti del mondo industriale, istituzionale, accademico e studenti universitari. Prima dell’inizio della fiera con l’accoglienza di studenti esterni e del pubblico, a portare i saluti istituzionali finali sarà il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna,Vincenzo Colla.