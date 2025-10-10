Forlì, Formula servizi piace ai suoi dipendenti: tra le 150 migliori in Italia

La cooperativa forlivese “Formula Servizi” figura tre le prime 150 migliori aziende italiane per cui lavorare, secondo l’opinione dei dipendenti. A rivelarlo è l’indagine “Italy’s Best Employers 2026” condotta dalla società specializzata Statista, azienda leader nella raccolta e elaborazione dati. La realtà si piazza, infatti, al 134 esimo posto, con un punteggio di 7,91 su 10, nella classifica nazionale che raccoglie ed elabora i dati forniti in modo anonimo dai dipendenti. “Questo risultato – dichiarano Antonella Conti e Massimiliano Mazzotti, rispettivamente presidente e direttore generale di Formula Servizi – conforta la cooperativa sulla qualità del suo clima interno, misurato in maniera indipendente su parametri oggettivi. In tanti anni di attività abbiamo sempre cercato di includere il rispetto delle persone e i diritti di ogni lavoratore nei nostri fattori organizzativi e produttivi con la consapevolezza che questa sia l’unica leva che può alimentare il senso del dovere e di appartenenza nei confronti di un grande bene collettivo, quale è una cooperativa. Oggi, il riconoscimento di Statista ci sprona a proseguire su questa strada perché il benessere dei lavoratori ci migliora e questo si traduce in fattore competitivo per l’azienda”. Nata a Forlì nel 1975, Formula Servizi ha compiuto proprio quest’anno 50 anni, celebrati in città lo scorso maggio. Oggi occupa circa 3.700 lavoratrici e lavoratori ed opera in 15 regioni italiane. Il fatturato nel 2024 è stato di oltre 110 milioni di euro, nei 7 differenti settori di attività: pulizie civili, industriali e sanitarie, facchinaggio, trasporti e logistica anche in ambito sanitario, archiviazione e digitalizzazione documentale, manutenzioni impiantistiche ed edili, restauro conservativo di documenti antichi, servizi culturali di biglietteria, custodia e sorveglianza musei, teatri e biblioteche, lavori di costruzione, edile e impiantistica e, infine, servizi Informativi, call center e cup.