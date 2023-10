Forlì, ForLibano diventa un libro da proporre alle scuole

È un’onda buona di solidarietà quella che si alza da Forlì per diffondere la conoscenza del Libano, uno dei paesi coinvolti in questi giorni da una guerra insensata. Il Paese dei cedri vive da decenni, in realtà, una situazione critica dal punto di vista politico ed economico. Schiacciato fra potenze costantemente sull’orlo di guerre, meta di un flusso di rifugiati insostenibile per un Paese prospero, e figurarsi con chi deve fare i conti tutti i giorni con inflazione e corruzione, privo di tutto, oggi si trova anche coinvolto nella crisi che ogni giorno fa segnare nuovi orrori. Ma Forlì attraverso il suo Comitato ForLibano, costituitosi circa due anni fa, sta tentando di rispondere ai bisogni del paese, con donazioni di farmaci e abbigliamento, con l’installazione di pannelli solari in ben sei scuole, e con una importante missione di ricognizione realizzata lo scorso giugno da diversi suoi membri in nome delle rispettive associazioni: da Avis Forlì a Fondazione Buonpastore Caritas con in testa il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo. Da tutto questo è nato un piccolo libro, proposto dall’Associazione Santa Caterina da Siena e dal Centro di Solidarietà di Forlì, sostenuto dall’Amministrazione comunale di Forlì e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna: “ForLibano – Un cedro di cento mani e mille suoni” scritto da Giampiero e Romeo Pizzol e illustrato da Franco Vignazia. E’ così che proprio in questi giorni è iniziato un ulteriore viaggio, questa volta nelle scuole di Forlì, per presentarlo, leggere insieme agli studenti ricordi e testimonianze di chi ha partecipato alla missione e alle attività di ForLibano, sensibilizzare i ragazzi sulla situazione di tanti loro coetanei. La prima presentazione pubblica venerdì scorso presso il Liceo Artistico Canova, dove la dirigente Raffaella Irene Contrafatto ha accolto il sindaco Gianluca Zattini e il rappresentante del CDS di Forlì Stefano Bondi, per presentare ai ragazzi di tutto l’Istituto il progetto educativo che ha preso il nome di “Libretti da visita: ForLibano”. Attualmente sono 116 le classi che hanno aderito all’iniziativa. Per info e adesioni Enrica Dogheria email: enricadogheria@gmail.com e Fabiana Tommasini email: fabiana.tommasini85@gmail.com