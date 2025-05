Forlì, Fondazione: redditi da record e interventi di sostegno in tutti i settori

Una Fondazione in salute, con redditi da record, fondamentale per la vita e la crescita della città con i suoi vari campi di intervento: dalla cultura, al Terzo settore, dalla sanità all’istruzione, dallo sport agli anziani. Un quadro illustrato ieri nell’incontro all’Auditorium San Paolo, alla presenza del giornalista Ferruccio De Bortoli, appuntamento che ha chiuso il primo mandato del presidente Maurizio Gardini, con gli organi sociali appena rinnovati. Un’occasione per tracciare un bilancio.

«E’ stato un mandato all’insegna della continuità, non abbiamo voluto ripartire da zero rispetto a chi ci ha preceduto – spiega Gardini -. Gran parte delle risorse sono andate ad attività culturali, ad iniziare dalla grande mostra, al sostegno alla ricerca e all’istruzione, alle oltre 100 associazioni che costituiscono una ricchezza per il nostro territorio, e poi l’azione di sostegno al territorio, in particolare ai nostri comuni, con il bando e le iniziative per far sentire loro la Fondazione vicina. Ma abbiamo contraddistinto questo mandato con azioni importanti. Abbiamo rafforzato il rapporto con l’Università, portato a casa un processo di valorizzazione per la Facoltà di Medicina, che sta crescendo e molto bene. Certo c’è un problema di aule visto l’aumento degli iscritti a 180 per il primo anno. Abbiamo chiesto all’Università di presentarci un progetto per la nuova palazzina che nascerà a Vecchiazzano, dentro il complesso dell’ospedale, localizzato vicino alla camera mortuaria, nella zona dell’eliporto che verrà trasferita. Sul fronte delle case per gli studenti c’è il progetto dell’istituto “Giorgina Saffi” (il cantiere partirà il 3 giugno, ndr). Sarà un progetto che riconsegna alla città un luogo oggi in stato di abbandono, che garantirà 120 posti, ma avremo altre necessità. Poi abbiamo il progetto nato su Ingegneria nautica navale: c’è grande interesse, con uno sforzo importante con il coinvolgimento della Regione, delle istituzioni, che va oltre gli studenti iscritti, perché sostiene un distretto e il suo indotto. E poi l’aeronautica aerospaziale, dove è stata riconosciuta la Fondazione Mercury, con cui abbiamo progetti ambiziosi sul tema dei satelliti e non solo. Il mio sogno è far aumentare i ragazzi che studiano a Forlì e farli rimanere in città».