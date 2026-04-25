Forlì, Fondazione: ecco tre nuovi soci

Ieri, venerdì 24 aprile, l’assemblea dei soci della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha proceduto alla nomina di tre nuovi soci.

Susi Olivetti. Laureata in Economia e Commercio, dopo un significativo percorso come docente, dal 2012 ha ricoperto incarichi dirigenziali in diversi istituti, tra cui il Liceo Scientifico “F. Paulucci di Calboli” di Forlì, che dirige dal 2018. In tale veste promuove progettualità condivise con Comune, Ausl e Ufficio scolastico territoriale. Svolge inoltre attività in ambito istituzionale e formativo, come presidente di commissioni di concorso, tutor di dirigenti neoassunti e relatrice in seminari su tematiche educative e organizzative.

Davide Panzavolta. Laureato in Economia e Commercio, ha sviluppato il proprio percorso professionale all’interno del gruppo ISER Zauli, ricoprendovi ruoli di crescente responsabilità fino a diventare consigliere di amministrazione. Ha quindi assunto gli incarichi di membro del Consiglio Direttivo di Angaisa e di amministratore unico di GEVAL S.r.l.. Socio fondatore di Zoccolo S.r.l., ha ricoperto nel tempo i ruoli di consigliere, vicepresidente e presidente del Consiglio di amministrazione del gruppo IDRO Zeta S.r.l..

Davide Stefanelli. Laureato in Economia e Commercio, ha collaborato con primari centri studi (Nomisma, Prometeia, Ambrosetti) e svolto attività accademica presso l’Università di Bologna e la Bologna Business School. Dal 2007 è legato a Vem Sistemi S.p.A., dove ha ricoperto ruoli apicali fino a diventare presidente. E’ vicepresidente di Confindustria Romagna, con delega alla transizione digitale, nonché Presidente della Delegazione territoriale di Forlì-Cesena, componente del Comitato direttivo di CesenaLab, e, dal 2025, del Consiglio del Territorio della Romagna di Intesa Sanpaolo.