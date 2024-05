Forlì, folle fuga con la merce rubata e sperona un’auto della Polizia: condannato ladro di appena 20 anni

È stato condannato ad una pena di un anno, dieci mesi e venti giorni di reclusione, con il beneficio della condizionale della pena, il ventenne cubano resosi responsabile dei reati di resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale, arrestato nella giornata di sabato dalle Volanti della Questura di Forlì-Cesena. L’intervento della Polizia è scaturito, verso le 12 di sabato scorso, dalla segnalazione della presenza in città di un’autovettura Renault presumibilmente utilizzata da persone dedite alla commissione di furti.

Le Volanti, intercettavano il veicolo in viale Roma, intimando al conducente l’alt; ma il giovane, inizialmente, accennava di accostare a destra della carreggiata, fingendo di obbedire all’ordine ma, improvvisamente, accelerava bruscamente tentando la fuga.

Ne derivava un inseguimento di alcuni chilometri, ad altissima velocità, nel corso del quale il fuggitivo sorpassava pericolosamente altri veicoli, con invasioni repentine dell’opposta corsia di marcia.

La fuga dell’autovettura si interrompeva lungo viale della Costituzione quando il fuggitivo, in un ultimo maldestro tentativo di evitare il fermo, andava a speronare la Volante; nell’impatto il conducente della Renault perdeva il controllo del mezzo, andando a collidere con la parte frontale contro il guard rail.

Nel corso del controllo a bordo del veicolo in questione, veniva rinvenuta diversa refurtiva, relativa a furti su auto in sosta, avvenuti in provincia; in parte si riusciva a restituirla immediatamente ai legittimi proprietari, per la restante parte sono in corso accertamenti volti a ricostruirne la provenienza. In ordine a tale circostanza lo straniero veniva altresì indagato per il reato di ricettazione e la vettura sottoposta a sequestro. A seguito dello speronamento i due operatori di polizia subivano alcune lesioni, giudicate guaribili, per entrambi, con una prognosi di 12 giorni, dai sanitari del Pronto soccorso. A seguito dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Forlì, il cittadino cubano è stato condannato ad un anno, dieci mesi e venti giorni di reclusione con sospensione condizionale della pena.