Forlì, fissata la data del giudizio immediato per l’autista della Croce Rossa accusato di omicidio

FORLI’. E’ stata fissata la data del giudizio immediato a carico di Luca Spada, l’autista della Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro accusato di omicidio volontario aggravato. L’appuntamento in corte d’assise è per il 15 ottobre alle 9. Secondo quanto emerge dal decreto di giudizio immediato firmato dalla giudice Ilaria Rosati, il 25 novembre 2025 Spada avrebbe provocato la morte di Deanna Mambelli, 85 anni, durante il trasferimento dall’ospedale di Forlì a una clinica privata. L’accusa, sostenuta dai pubblici ministeri Andrea Marchini ed Enrico Cieri, è gravissima: l’autista avrebbe introdotto aria nel corpo della paziente tramite un catetere venoso periferico, causando un’insufficienza respiratoria acuta che ne avrebbe determinato il decesso.