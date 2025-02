Tra gli eventi più caratteristici nei giorni che precedono la Madonna del Fuoco, c’è la Fiorita dei bambini: il corteo con circa 200 persone, tra le quali il sindaco Gian Luca Zattini, l’assessora Paola Casara, la deputata Rosaria Tassinari e il vescovo Livio Corazza, è partito da San Mercuriale, per percorrere via delle Torri fino alla colonna mariana in piazza del Duomo, dove c’è stato l’omaggio floreale alla Patrona da parte dei Vigili del Fuoco.