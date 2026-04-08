Forlì, fiori per abbellire le vetrine sfitte

A Forlì arrivano contributi immediati e a fondo perduto per aprire nuove attività commerciali, e anche un’operazione di restyling e abbellimento delle vetrine sfitte in Corso Mazzini, dopo quelle già realizzate in Corso Diaz e Piazza Saffi nel maggio 2025.

Nel primo caso, il bando pubblicato a settembre in collaborazione con le associazioni di categoria e scaduto il 2 marzo, metteva a disposizione un plafond di 60mila euro per l’avvio di nuove attività in alcune vie strategiche del centro storico (Piazza Saffi, Corso della Repubblica, Corso Mazzini, via Giorgio Regnoli, via delle Torri, Corso Diaz e Corso Garibaldi). Al termine dell’istruttoria, sono state accolte 6 domande, di cui 4 per l’apertura di altrettante attività commerciali e 2 per associazioni del terzo settore, per un totale di 24mila euro di contributi. “È un bel segnale – dichiarano soddisfatti il vicesindaco, Vincenzo Bongiorno, e l’assessora Paola Casara - questi contributi serviranno a dare una mano a chi investe nel nostro centro. Siamo convinti che attraverso una progettualità condivisa e indirizzata su più fronti, si possa favorire quella contaminazione tra aspetti economici, urbanistici, culturali, storici e ricettivi che è la chiave di volta per un centro storico vivo e attrattivo. In questo senso continuerà il percorso di abbellimento delle vetrine sfitte intrapreso nel 2025. Dopo aver raccolto la disponibilità da parte dei proprietari, si è partiti con la decorazione floreale delle prime 10 vetrine sfitte in Corso Mazzini. L’obiettivo è completare l’opera entro la primavera, per dare una seconda vita e una nuova immagine a quei locali del Corso non ancora utilizzati.”