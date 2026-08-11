Forlì, finto incidente della nipote per truffare un’anziana

Forlì, un’altra truffa ai danni di un’anziana è stata sventata in extremis grazie al pronto intervento dei Carabinieri e all’intuito di una familiare. Il copione, purtroppo noto, si è consumato nel pomeriggio di lunedì in una frazione dell’entroterra: un falso appartenente alle forze dell’ordine ha contattato al telefono la vittima, raccontandole che la nipote aveva provocato un grave incidente stradale. Per evitare l’arresto della ragazza, la donna avrebbe dovuto consegnare urgentemente denaro contante e oggetti preziosi. A rendere ancora più perfido il raggiro è stata l’entrata in scena di una complice che, simulando la voce spaventata della nipote, ha implorato in lacrime l’aiuto della nonna.

La donna, completamente sotto shock, si era già messa all’opera per raccogliere tutto il valore presente in casa. Fortunatamente una stretta parente si è accorta di quello che stava accadendo e, intuendo la trappola, ha subito composto il 112. Mentre una pattuglia della Compagnia di Forlì si precipitava sul posto, l’operatore della centrale operativa è riuscito a farsi passare l’anziana al telefono, rassicurandola sul fatto che la nipote stesse bene e spiegandole di essere finita nel mirino di un gruppo di truffatori. I militari dell’Arma sono ora al lavoro per identificare i responsabili, ricordando ancora una volta l’importanza di diffidare da richieste di denaro improvvise e di contattare sempre il 112 per qualsiasi dubbio.