Forlì, fino al 7 giugno la mostra degli studenti contro il fumo

FORLI’. Fino al 7 giugno, l’atrio dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì ospita la mostra “Liberi di scegliere”, iniziativa che nasce in occasione della Giornata mondiale senza tabacco (fissata per il 31 maggio). L’Ausl Romagna, infatti, in collaborazione con l’Istituto oncologico romagnolo (Ior), rinnova l’impegno nella lotta contro il tabagismo e nella promozione di stili di vita sani tra le giovani generazioni.

La mostra raccoglie i lavori degli studenti della scuola media Zangheri (Istituto comprensivo 7 Carmen Silvestroni di Forlì).

Tramite il linguaggio dell’arte, i ragazzi hanno interpretato l’importanza di restare liberi dalle dipendenze, spiega l’azienda sanitaria e l’immagine simbolo della campagna di quest’anno è il manifesto ufficiale intitolato “Non farti manipolare dal fumo”, ideato e disegnato da Ilenia Cruciano, studentessa della seconda E del plesso Zangheri, con la supervisione della docente Paola Mercatali. L’opera raffigura un burattino di legno mosso e imprigionato dai fili che fanno capo a due sigarette incrociate, all’interno di una cornice teatrale, un “monito contro le illusioni e le costrizioni generate dal tabacco”. L’iniziativa, inserita nel quadro delle “Scuole che promuovono salute”, corona un anno di lavoro sul territorio. Nel corso dell’anno scolastico 2025/2026, l’Istituto oncologico romagnolo e l’Ausl Romagna hanno diffuso progetti di prevenzione e sensibilizzazione col coinvolgimento di oltre 60 scuole, l’attivazione di 500 insegnanti e la formazione di 10.000 studenti. La cittadinanza, il personale sanitario e i media sono invitati a visitare l’esposizione per supportare il messaggio dei ragazzi e condividere i valori di una Romagna più sana e libera dal fumo.