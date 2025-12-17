Forlì, fino a 50 euro al mese per chi va a lavoro in bicicletta

Torna l’iniziativa promossa dal Comune di Forlì, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, per incentivare gli spostamenti casa-lavoro e viceversa in bicicletta.

Da domani, giovedì 18 dicembre, sarà possibile candidarsi seguendo le modalità contenute nel bando pubblicato sul sito www.fmi.fc.it alla pagina dedicata al progetto “Al lavoro in Bici”, e rientrare così nei beneficiari del contributo.

La misura sarà attiva fino al 30 novembre 2026, ed è rivolta a coloro che scelgono di utilizzare la bicicletta per recarsi sul luogo di lavoro e prevede l’erogazione di 20 centesimi di euro a chilometro del percorso casa-lavoro e viceversa, con un tetto massimo di 50,00 euro al mese e un totale riconoscibile a utente pari a 250,00 euro.

Sarà oggetto di calcolo dell’incentivo solo il percorso effettuato utilizzando la propria bicicletta, con un minimo giornaliero pari a 1,5 KM. Il tragitto verrà calcolato attraverso l’app WECITY, che ogni utente dovrà installare sul proprio smartphone e attivare, registrandosi, secondo le modalità indicate all’interno dell’applicazione.

“Il ruolo delle istituzioni è favorire ed incentivare tutte le forme di mobilità sostenibile” – dichiara l’assessore, Giuseppe Petetta. “Per questa ragione, abbiamo promosso e finanziato anche quest’anno il progetto “Al lavoro in bici!”, volto a premiare con un piccolo contributo in denaro tutti quei cittadini che decidono di utilizzare la bicicletta per recarsi sul posto di lavoro. L’attivazione di questa iniziativa, inoltre, si inserisce perfettamente nel quadro di azioni e obiettivi previsti nel PUMS e corre di pari passo con la realizzazione di nuove piste ciclabili su tutto il territorio di Forlì”.