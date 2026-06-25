Forlì, finiti i lavori di manutenzione all’Iti Marconi

Forlì
  • 25 giugno 2026
All’interno dell’edificio che ospita l’Iti Marconi è stato rifatto anche l’intonaco
All’interno dell’edificio che ospita l’Iti Marconi è stato rifatto anche l’intonaco

Niente più infiltrazioni d’acqua nei laboratori dell’Itis Marconi: dopo quattro mesi di lavori, l’istituto tecnico di Forlì può finalmente dire addio alle infiltrazioni di acqua che per anni hanno tormentato l’edificio, costringendo a lavori di emergenza ogni volta che il maltempo si faceva più intenso. L’intervento di manutenzione straordinaria è stato finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con un finanziamento complessivo di 400mila euro ed ha rispettato i tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori, senza creare disagi significativi alla normale attività scolastica.

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