Forlì, finiti i lavori di manutenzione all’Iti Marconi

Niente più infiltrazioni d’acqua nei laboratori dell’Itis Marconi: dopo quattro mesi di lavori, l’istituto tecnico di Forlì può finalmente dire addio alle infiltrazioni di acqua che per anni hanno tormentato l’edificio, costringendo a lavori di emergenza ogni volta che il maltempo si faceva più intenso. L’intervento di manutenzione straordinaria è stato finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con un finanziamento complessivo di 400mila euro ed ha rispettato i tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori, senza creare disagi significativi alla normale attività scolastica.