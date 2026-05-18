Forlì, finisce contro le auto in sosta: ferito 26enne FOTOGALLERY

Un pauroso incidente a Forlì, fortunatamente senza gravi conseguenze, in via Bertini. Intorno alle 12 un giovane di 26 anni, al volante di una Ford Fiesta, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo mentre procedeva in direzione Fiera, scatenando una carambola impressionante. Il conducente, per cause ancora in corso di accertamento, ha invaso la corsia di marcia opposta, andando a impattare violentemente contro una fila di auto regolarmente parcheggiate a lato della carreggiata. Quattro i mezzi coinvolti. Un’altra Ford Fiesta in sosta è letteralmente decollata, impennandosi e finendo con la parte posteriore sopra il cofano di una Renault Mégane Sporter, anch’essa parcheggiata. I danni ai veicoli sono ingenti. Il giovane guidatore ha riportato ferite di media gravità ed è stato trasportato al Bufalini di Cesena. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di legge e le ambulanze del 118 per i soccorsi all’automobilista