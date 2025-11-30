Forlì. Fiamme al piano terra in un condominio di via Roma

I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti oggi alle 14.10 in Via Roma per domare un principio d’incendio sviluppatosi nel locale caldaia al piano terra di un condominio.

Le due squadre giunte sul posto hanno dovuto forzare l’accesso al vano tecnico. Dopo aver disconnesso le fonti energetiche, hanno estinto le fiamme utilizzando l’estintore a polvere in dotazione al locale.

I condomini presenti nell’edificio sono stati evacuati in via precauzionale. L’intervento non ha causato feriti. Sul luogo erano presenti anche i Carabinieri.