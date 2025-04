Forlì, fiammata dal piano cottura: ustionato a braccio e volto

Momenti di paura intorno alle 16 in via Isonzo, al civico 36, dove un uomo è rimasto ustionato al volto e al braccio in seguito a una vampata scaturita dal piano cottura, per cause ancora in via di accertamento.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale “Morgagni Pierantoni” con ferite di media gravità e non è in pericolo di vita. Sul posto con le ambulanze di Romagna Soccorso sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e liberare la stanza che era diventata satura di gas. Sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente domestico che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Sono in corso verifiche per capire cosa abbia provocato lo scoppio, forse una perdita di gas dal piano cottura. Raggiunto dalle fiamme al volto e al braccio, l’occupante dell’abitazione è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale per le cure del caso.