Forlì, Festival di Caterina 2025: un “tutto esaurito” per gli incontri serali

Si è chiuso il sipario sulla quinta edizione del “Festival Caterina Sforza di Forlì. L’anticonformista 2025”, la rassegna di spettacolo, cultura e intrattenimento dedicata al “femminile” in tutte le sue sfaccettature partendo da una delle figure più emblematiche del Rinascimento italiano, donna fuori dagli schemi ed extra-ordinaria, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì, con concept e direzione artistica di Eleonora Mazzoni, scrittrice e saggista.

La quinta edizione del Festival, Profano e Sacro, si è svolta da mercoledì 11 a venerdì 13 giugno con eventi alla Rocca di Ravaldino. Ospiti di rilievo hanno arricchito l’edizione, come Alessandro D’Avenia, Rosella Postorino, Massimo Recalcati, Danilo Rossi e Gianna Coletti. Tutti gli eventi in programma sono stati molto partecipati dalla città di Forlì, con sold out per gli incontri serali. Grande partecipazione del pubblico anche al Villaggio di Caterina, allestito all’interno dei Giardini della Rocca di Ravaldino, che ha ospitato appuntamenti, laboratori, presentazioni editoriali, mercatini e un’area dedicata all’animazione e alle rievocazioni storiche.

«Chiudo questa quinta edizione del Festival con assoluta gratitudine. La risposta dei miei concittadini al programma è stata immediata, molto calorosa e di grandissima partecipazione. Gli ospiti che abbiamo invitato erano ispirati, si sono donati a noi con una generosità e un’intensità rara. Credo che ognuno di noi sia uscito dalla Rocca di Caterina spiritualmente nutrito e arricchito nella mente e nell’anima» dichiara la direttrice artistica del Festival, Eleonora Mazzoni.

«Anche quest’anno, il Festival di Caterina ha saputo incantare centinaia di spettatori e coinvolgere numerose famiglie. Gli appuntamenti serali hanno fatto registrare il tutto esaurito. Quello di Caterina è un festival che custodisce un valore aggiunto, dato dalla cornice in cui si svolgono gli eventi. La Rocca di Ravaldino, recentemente riqualificata da questa Amministrazione anche nella parte esterna dei giardini, rappresenta infatti una location d’eccezione, capace di trasportare i forlivesi indietro nel tempo, all’epoca della Leonessa di Romagna» aggiunge il vicesindaco con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno.

Il “Festival Caterina Sforza di Forlì. L’anticonformista. 2025” è ideato e prodotto dal Comune di Forlì - Assessorato alla Cultura. Concept e direzione artistica a cura di Eleonora Mazzoni.