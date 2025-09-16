Forlì, Festival del Buon Vivere: si parte con la mostra di Altan

Nell’ambito degli appuntamenti del Festival del Buon Vivere 2025, mercoledì 17 settembre alle ore 18 nel Refettorio dei Musei San Domenico di Forlì si terrà l’inaugurazione della mostra “Al (nuovo) lavoro, Cipputi!” La mostra di disegni di Francesco Tullio Altan propone un ricco repertorio di immagini sul mondo del lavoro tradizionale – quello simboleggiato dall’operaio di fabbrica Cipputi, cui si affiancano nuovi disegni di Altan dedicati al “nuovo Cipputi”, cioè ai lavoratori e lavoratrici dei servizi – badanti, camerieri, commesse, vigilantes, rider... – che oggi costituiscono la maggioranza dei lavoratori dipendenti.

Un “passaggio di consegne” tra il lavoro di ieri e quello di oggi, tra fabbrica e servizi, tra diritti conquistati e nuove fragilità. Un’occasione per riflettere con ironia e lucidità su cosa significhi lavorare nel presente.

Mostra promossa da Filcams Cgil; curata da Cosimo Torlo in collaborazione con Altan; prodotta da Solares Fondazione delle Arti con il supporto di Radar.

In occasione dell’inaugurazione si terrà una visita alla mostra con i curatori dell’esposizione, i rappresentanti del Festival del Buon Vivere e i rappresentanti della Filcams Cgil.

L’accesso alla mostra è gratuito, l’esposizione resterà al piano terra dei Musei San Domenico dal 18 al 28 settembre 2025. Sarà possibile visitare la mostra negli orari di svolgimento del Festival del Buon Vivere (tutti i giorni dalle ore 9 alle 19).

Invitiamo tutta la cittadinanza e tutti gli organi di stampa a partecipare all’inaugurazione mercoledì 17 settembre alle ore 18 al Refettorio dei Musei San Domenico e a visitare la mostra.