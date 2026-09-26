Forlì, Festival del Buon Vivere: gran finale con Giacomo Poretti

Sarà Giacomo Poretti a chiudere domenica 27 settembre la XVII edizione del Festival del Buon Vivere a Forlì, al termine di undici giornate dedicate alla “Rivoluzione della Gentilezza”. L’attore sarà protagonista alle 21.30 all’Auditorium di San Giacomo dell’incontro “La rivoluzione di avere un’anima. Coltivare la gentilezza e l’ascolto nell’era dell’indifferenza”, in dialogo con Officina delle Idee.

Un appuntamento che porta al centro della serata conclusiva alcuni dei temi che hanno attraversato l’intera edizione del Festival: l’ascolto, le relazioni, la cura dell’altro e la possibilità di conservare uno spazio autenticamente umano in una società che cambia rapidamente. Prima dell’incontro con Poretti, la serata sarà aperta da “La voce della gentilezza”, con l’esibizione del Coro di Regnoli 41.