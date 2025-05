Forlì, festa speciale per gli 80 anni di Cesare Garavini, colonna della Coldiretti

Una torta a sorpresa, e l’abbraccio della “sua” Coldiretti. È stato celebrato ieri, con un momento conviviale semplice ma sentito, l’ottantesimo compleanno di Cesare Garavini, presidente dei senior di Coldiretti Forlì-Cesena, figura storica del mondo agricolo e associativo romagnolo. L’occasione si è svolta nella sede di Coldiretti Forli’ Cesena, alla presenza di alcuni rappresentanti istituzionali, tra cui il direttore di Coldiretti Forlì-Cesena Alessandro Corsini, il responsabile Epaca Forlì Daniele Di Pierro e il presidente di Coldiretti Forlì Cesena Massimiliano Bernabini, che hanno voluto rendere omaggio al contributo instancabile e appassionato di Garavini per l’organizzazione e per il territorio.

«Cesare rappresenta l’anima più autentica della nostra federazione – ha detto Corsini – e il suo impegno quotidiano è stato negli anni un esempio di dedizione, coerenza e spirito di servizio. La sua voce ha saputo difendere le esigenze dei nostri pensionati e, con loro, quelle di un’intera comunità agricola che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici».

Presidente dei senior della provincia di Forlì-Cesena, Garavini è da tempo parte attiva della rete di Federpensionati Coldiretti, promuovendo iniziative di ascolto, formazione e valorizzazione del ruolo degli agricoltori in pensione. Con passione e competenza ha saputo tenere unite generazioni diverse, rappresentando un punto di equilibrio e confronto costante tra passato e presente.

Un ringraziamento particolare è arrivato anche da Daniele Di Pierro, responsabile Epaca Forlì, patronato che opera in stretta sinergia con Coldiretti per l’assistenza previdenziale e sociale delle persone.

«Con Garavini abbiamo condiviso battaglie importanti, soprattutto nel garantire dignità e attenzione ai bisogni dei senior – ha dichiarato Di Pierro –. Il suo spirito civico e la sua conoscenza profonda del mondo agricolo sono una risorsa preziosa per tutta la nostra comunità. Il Patronato Epaca, nel solo 2024, ha gestito oltre 7.000 pratiche e accolto 800 nuovi assistiti che si sono rivolti per la prima volta alla struttura. Siamo orgogliosi di essere il primo patronato in provincia di Forlì-Cesena per percentuale di pratiche approvate nei settori infortuni e malattie professionali: un risultato che si ottiene anche grazie al lavoro condiviso con persone come Cesare».

Bernabini conclude: “Coldiretti Forlì-Cesena coglie l’occasione per ringraziare pubblicamente Cesare Garavini per l’energia, l’umanità e l’intelligenza con cui ha interpretato il suo ruolo, augurandogli ancora tanti anni di salute, impegno e soddisfazioni”.