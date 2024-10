Forlì, festa per i 50 anni della scuola “Gobetti”

Proseguono le iniziative collegate al progetto “Comunità educanti e creatività” promosse dal Coordinamento pedagogico e dal personale dei servizi comunali, con i festeggiamenti dei 50 anni delle scuole dell’infanzia e dei nidi comunali, iniziative che vogliono contribuire a costruire un ponte tra passato e presente. “La storia dei servizi 0-6 del Comune di Forlì è un patrimonio di grande valore – afferma l’assessore alle politiche educative Paola Casara – e dedicare attenzione a come è nato e cresciuto quello che è ritenuto uno dei percorsi più importanti nel panorama nazionale e internazionale permettere di riflettere sul presente e guardare avanti. Come per la vita delle persone, anche per le scuole i compleanni sono momenti di festa, riconoscimento e riflessione. Soprattutto quando sono tappe simboliche come i cinquant’anni. Per questa ragione, insieme alle feste, stiamo realizzando un archivio della memoria di nidi e di scuole co-costruito e che si compone di tante voci: genitori, ex insegnanti, bambini, amministratori, educatori, coordinatori, che frequentano ed hanno frequentato i servizi. L’intento dell’archivio, uno strumento che trova radici nelle pratiche di lavoro dei servizi stessi, è valorizzare le storie individuali e collettive rendendo tangibile il valore delle tracce che piccoli e grandi hanno lasciato nel corso degli anni”.

Dopo la celebrazione del nido Aquilone nell’ottobre del 2022 e della scuola dell’infanzia Bruno Angeletti del giugno scorso, i festeggiamenti hanno riguardato ora la scuola dell’infanzia Ada Maria Gobetti. Sabato scorso tante persone hanno preso parte al momento di ricordo che si è svolto nel plesso a testimonianza di quanto forte sia l’importanza e il valore del rapporto scuola famiglia nell’ambito del progetto pedagogico dei servizi per l’infanzia. Circa duecento tra ex alunni, loro familiari, insegnanti, collaboratori e personale sono intervenuti per celebrare ed essere parte di questo momento così importante. Molti hanno avuto modo di rivedersi e ritrovarsi nelle preziose documentazioni realizzate nell’ambito dell’archivio della memoria. La giornata è stata impreziosita dalle attività proposte dalla Compagnia dei Giunchi che attraverso piacevoli letture animate ha intrattenuto piccoli e grandi.

I prossimi eventi

Gli eventi legati ai 50 anni proseguiranno sabato 5 ottobre con la scuola dell’infanzia Giovanni Querzoli, il 19 ottobre con il nido Grillo e il 16 novembre con la scuola dell’infanzia Quadrifoglio.