Forlì, Festa della Liberazione: il calendario delle iniziative

Per celebrare l’80° Anniversario della Liberazione Nazionale, 25 aprile 1945-2025, l’Amministrazione Comunale di Forlì in collaborazione con istituzioni, mondo scolastico e associazioni, ha coordinato un calendario di eventi.

Il primo appuntamento si svolgerà sabato 19 aprile, alle ore 11, in via Orceoli, (zona parcheggio palestra Buscherini) presso il cippo commemorativo dedicato ai partigiani Leo Gramellini e Remigio Saviotti. L’evento intitolato “A 80 anni dalla Liberazione” è promosso dal Quartiere Pianta Ospedaletto Coriano, Auser ed Anpi Forlì. Interverranno il Vicesindaco Vincenzo Bongiorno, l’Assessore alla Cultura della regione Emilia Romagna Gessica Allegni, rappresentanti del neo eletto Comitato di Quartiere, il Presidente Anpi Forlì Lodovico Zanetti e la Presidente di Auser Maria Luisa Bargossi. A seguire Gabriele Zelli, esperto di storia locale, terrà un approfondimento dal titolo “1943-1944: i Quartieri Pianta, Ospedaletto e Coriano durante il passaggio del fronte. La guerra vista da vicino”.

Mercoledì 23 aprile, alle ore 15.30, presso l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena in via dei Girolimini n. 6, incontro su “80° Anniversario della Liberazione 1945-2025. La Resistenza di tutti” a cura di Maurizio Gioiello e Gabriele Zelli. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Giovedì 24 aprile. Alle ore 9.30, in via Balzella n. 81/A a Forlì, posa della Pietra d’Inciampo dedicata a Edo Bertaccini, uomo della Resistenza e Martire di Fossoli. Interverranno i familiari e le autorità cittadine. Sarà presente una classe dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale Marconi che nell’arco dell’anno scolastico ha partecipato ad una visita guidata sulle pietre d’inciampo presenti in città ed ha preso visione del video realizzato sulla storia di Edo Bertaccini da Fabio Blaco.

Alle ore 18.00, in Sala Dioniso, Casa Saffi in via Albicini n. 25, Forlì presentazione del libro “Libero” di Riccardo Fedele. Dialogano con l’autore Maurizio Balestra, Vico Zanetti e Miro Gori.

Alle ore 21.00, nel Salone Comunale, ingresso da piazza Saffi n. 8, Forlì, presentazione del libro di Walter Veltroni “Iris, la Libertà” alla presenza dell’autore. La serata è organizzata in collaborazione con la Libreria Mondadori - Mega Forlì. Sarà presente il Sindaco Gian Luca Zattini. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.