Forlì, festa dell’uva alla Orsi Mangelli

Oggi, presso il giardino della Cra Orsi Mangelli di Vecchiazzano si svolge la tradizionale festa dell’uva, aperta a tutti i familiari e al quartiere. Dalle 15.30 il pomeriggio sarà allietato dalla musica di Pasquale Venditto accompagnato da Chiara Valmori, seguirà uno spettacolo danzante a cura della scuola di ballo “Havana Club Latino” amici della danza. Sarà possibile visitare banchetti espositivi con creazioni artigianali e manufatti realizzati dagli ospiti. Gli intervenuti riceveranno in omaggio uva da tavolo.