Forlì, festa del volontariato domenica 6 ottobre al Parco della Resistenza

Domenica 6 ottobre dalle 14,30 presso il Parco della Resistenza di Forlì, ritorna la festa del volontariato organizzata da VolontaRomagna, il Csv della Romagna, con il patrocinio del Comune di Forlì. Un pomeriggio di divertimento per conoscere le 34 associazioni partecipanti del territorio e le loro attività.

Durante la manifestazione gli enti saranno pronti ad accogliere cittadini e bambini con laboratori, animazione per i più piccoli ma anche per i più grandi, prove sanitarie, esercitazioni e tanto altro. Oltre ai saluti istituzionali, non mancherà la musica: saranno i Vi.Vi.Di ad allietare il pomeriggio con il sound anni 80. Per informazioni: Milena Marcantoni milena.marcantoni@volontaromagna.it – tel. 0547 612612