Forlì, festa del lavoro in piazza Saffi: obiettivo sicurezza FOTOGALLERY

Anche Forlì ha celebrato la Festa dei lavoratori e delle lavoratrici con musica e momenti conviviali e chiedere insieme più sicurezza nei luoghi di lavoro, perché le morti sul lavoro continuano a essere un’emergenza nazionale.«Uniti per un lavoro sicuro», questo il titolo che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per il primo maggio 2025. In Italia nel 2024 sono stati registrati più di mille infortuni mortali sul lavoro, con un aumento del 4,7% rispetto all’anno precedente; come se non bastasse nei primi due mesi del 2025 in Italia hanno perso la vita sul posto di lavoro 138 persone. Dati allarmanti, che non possono essere ignorati. Guardando al territorio Forlì Cesena, i dati degli infortuni sul lavoro nella nostra provincia nel 2024 hanno registrato quasi 7.000 infortunati sul lavoro, 1.370 malattie professionali (con un incremento del 20,6% tra il 2023 e il 2024) e 8 infortuni mortali sul lavoro.