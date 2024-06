Forlì, festa del gruppo Alpini

Domani e domenica gli Alpini di Forlì festeggiano il 50° anniversario della rifondazione del gruppo. La serata di domani si aprirà alle 18.30 con l’alzabandiera in piazzale della Vittoria, con saluto del sindaco di Forlì e del presidente della sezione Bolognese-Romagnola, per poi con una sfilata arrivare in piazza Saffi, accompagnati dalla banda alpina di Orzano (Udine). Alle 20 cena negli stand allestiti e aperti a tutti in piazza XX Settembre e per finire poi finire alle 21.30 con il concerto della banda alla Fabbrica delle Candele. Il programma di domenica, invece, parte dalle 10 in piazza Saffi, dove poi nel chiostro dell’abbazia di San Mercuriale verrà deposta una corona alla lapide dei caduti. A seguire la messa a San Mercuriale e la sfilata fino ad arrivare in piazza passando per via delle Torri, piazza Ordelaffi e corso Garibaldi, sempre in compagnia della banda alpina di Orzano. A concludere l’ammainabandiera e pranzo negli stand.

L’articolo completo sul Corriere in edicola