Forlì, Ferretti Yachts, offerta pubblica di acquisto di Kkcg dal 16 marzo

FORLI’. Kkcg Maritime ha annunciato la pubblicazione del documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto parziale volontaria avente a oggetto un massimo di 52.132.861 azioni di Ferretti S.p.A., con l’intenzione di aumentare la propria partecipazione dal 14,5% al 29,9% del capitale sociale di Ferretti.

La durata del periodo di adesione è stata concordata con Borsa Italiana e l’Executive (SFC) dal 16 marzo al 13 aprile 2026. L’offerta dà agli azionisti l’opportunità di monetizzare parte del loro investimento a 3,50 euro per azione.

Al completamento dell’offerta, Kkcg Maritime intende esercitare i propri diritti di voto, come incrementati a seguito dell’offerta pubblica di acquisto parziale volontaria, per sostenere l’elezione dei candidati da essa proposti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione in occasione della prossima Assemblea annuale degli azionisti di Ferretti.

Karel Komárek, fondatore e presidente del consiglio di amministrazione di KKCG, ha commentato: «Questa offerta rappresenta il passo successivo nel nostro investimento di lungo periodo in Ferretti. Costituisce una proposta interessante per gli azionisti e sottolinea il nostro impegno a favore della crescita e dello sviluppo futuri di Ferretti. Aumentando la nostra partecipazione e attraverso un’adeguata rappresentanza in Consiglio di Amministrazione, riteniamo di poter contribuire a definire una struttura di governance più efficiente che consenta al management di agire con maggiore agilità e di rispondere più efficacemente alle opportunità di mercato».