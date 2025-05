Il lusso continua a tirare e Ferretti Group festeggia un primo trimestre 2025 da record. Il portafoglio ordini raggiunge infatti 1.768,6 milioni, in aumento del 7,6% rispetto al 31 marzo 2024 e del 6,3% rispetto al 31 dicembre 2024. I ricavi netti sono pari a 328,5 milioni, in crescita del 5,0% rispetto allo stesso periodo del 2024. L’utile netto ammonta a 23,9 milioni, in crescita del 7,7% rispetto al 2024. Raccolta ordini pari a 270,6 milioni, in crescita dell’1,5% rispetto al 2024.