Forlì, Ferretti Yacht corre in Borsa e piace al colosso francese Lvmh

Una eccellenza romagnola nel mondo solletica l’interesse di investitori internazionali. Ferretti Yacht viaggia forte a Piazza Affari sulla scia dei rumors di un interesse del gigante francese Lvmh. Il titolo degli yacht di lusso ha navigato con un rialzo fino al 5,3% a 2,8 euro per azione. Secondo indiscrezioni de La Verità, il big francese del lusso guidato da Bernard Arnault avrebbe manifestato interesse per Ferretti, in particolare, per i motoscafi Riva. Questi, «inseriti nel portafoglio di brand di lusso di Lvmh - scrive Intermonte - sarebbero particolarmente valorizzati beneficiando di forti sinergie sull’alto di gamma». La strategia dei francesi, che avrebbero preso contatto con gli azionisti cinesi del gruppo (Weichai) e con alcuni soci italiani, potrebbe essere quella di un’acquisizione del gruppo per poi segmentarlo successivamente valorizzando i brand di maggior interesse.

Sono mesi che si rincorrono indiscrezioni finanziarie sull’uscita di Weichai: recentemente erano emerse - riportano alcune fonti - forti divergenze tra l’ex presidente Tan Xuguang (sostituito poi da Jian Kui) e il ceo Alberto Galassi, anche alla luce del ritiro della proposta di buyback ad aprile che avrebbe portato a verifiche dal dipartimento della Presidenza del Consiglio sul Golden Power. Il riacquisto avrebbe potuto infatti aumentare la quota di Weichai, che a quel punto avrebbe cominciato a sondare fondi di private equity perché ne prendessero il posto sulla tolda di Ferretti.